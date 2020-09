Calciomercato Inter, conto alla rovescia per Vidal: cosa manca

Calciomercato Inter, Vidal tratta la separazione dal Barcellona: manca poco per vedere il cileno in nerazzurro

Il lungo inseguimento dell’Inter a Vidal può essere coronato all’inizio della prossima settimana. Siamo alle battute finali della separazione tra il cileno e il Barcellona, che secondo la ‘Gazzetta dello Sport’ potrebbe essere definita nella giornata di domani. Il suo agente Felicevich sta trattando con il club blaugrana, balla ancora la questione della buonuscita. Vidal vorrebbe almeno parte dei 6 milioni di ingaggio che dovrebbero spettargli per l’ultimo anno di contratto in Catalogna, il Barça vorrebbe che lui invece vi rinunciasse. Inoltre il giocatore lamenta la mancata corresponsione di circa 2,4 milioni di premi. Con uno sforzo di entrambe le parti in causa, la questione può essere risolta. ‘Tuttosport’ aggiunge che il Barcellona vorrebbe operare la cessione chiedendo all’Inter un piccolo indennizzo economico in parte fissa, con l’aggiunta di alcuni bonus, come già avvenuto per il passaggio di Rakitic al Siviglia. Inter che intanto è pronta ad accogliere il ‘Guerriero’ con un contratto biennale con opzione per il terzo anno a 6 milioni a stagione.

