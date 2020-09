Le acque a Barcellona non sono ancora del tutto calme nonostante la conferma di Messi. Anche il futuro di Gerard Pique è tutto da definire

L’ultimo è stato un mese piuttosto intenso per il Barcellona, reduce dalla pesantissima umiliazione per mano del Bayern Monaco in Champions che ha scatenato una serie di eventi che hanno portato al cambio in panchina, al caos Messi ed anche alla cessione già avventura, o prossima di senatori come Rakitic, Vidal e Suarez. Tra questi spicca anche il nome del criticatissimo Gerard Pique, che potrebbe anche essere al capolinea della sua lunga avventura in blaugrana. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A—>clicca qui!

Nonostante tutto Koeman sembra puntare ancora sulla sua esperienza, ma una maxi offerta potrebbe far vacillare le sicurezze del centrale spagnolo. Secondo quanto riferito da ‘Don Balon’ il calciatore ha qualche fastidio dovuto alla gestione della dirigenza nella partenza di alcuni elementi e tra delusione e incertezza ecco che si insinuerebbe una proposta galattica dell’Inter. Sul piatto una maxi offerta di 13 milioni di euro a stagione e un contratto triennale per andare a potenziare un reparto che potrebbe perdere Skriniar. A questa si unisce anche la proposta dell’Inter Miami, certamente meno allettante per Pique che deve fare anche i conti con la volontà della famiglia che al momento si trova molto bene a Barcellona. Per quanto allettante possa essere l’offerta dall’Inter, solo un evento drastico potrebbe allontanare lo spagnolo dalla Catalogna.

