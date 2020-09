Calciomercato Milan, rinnovo Donnarumma: la mossa di Raiola

Per il portiere del Milan Gianluigi Donnarumma c’è ancora da raggiungere l’accordo per il rinnovo: la mossa di Raiola che può sbloccare l’empasse

Ancora niente rinnovo per Gianluigi Donnarumma: a due settimane dall’avvio della stagione, c’è il rischio che il Milan parta con il portiere a scadenza. Ancora niente accordo con Mino Raiola, procuratore del portiere rossonero. Come si legge sul ‘Corriere della Sera’, l’agente dell’estremo difensore chiede un ingaggio da 10 milioni di euro, cifra ritenuta eccessiva dal club lombardo che vorrebbe proporre un ingaggio da sei milioni (come quello attuale) includendo però nella cifra anche i bonus.

Proprio per questo, l’unica speranza per raggiungere un accordo sarebbe quella di inserire una clausola molto più bassa della valutazione del 21enne calciatore. Un modo per Raiola di assicurarsi una possibile via di uscita in futuro se ci sarà l’occasione di far fare un salto di qualità a Donnarumma. Al momento un addio del portiere non è all’ordine del giorno, ma senza accordo tutto può succedere.