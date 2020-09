Calciomercato Milan, trattativa ad oltranza per Bakayoko

Calciomercato Milan, i rossoneri insistono per Bakayoko: manca ancora l’intesa con il Chelsea, ecco le possibili cifre dell’affare

Il Milan prosegue nella lunga trattativa con il Chelsea per Bakayoko. L’intesa si avvicina, ma non è stata ancora perfezionata. Il ‘Corriere dello Sport’ fa il punto della situazione sul centrocampista francese. C’è l’accordo tra rossoneri e ‘Blues’ sull’entità del prestito oneroso (3,5 milioni di euro) e sull’importo complessivo dell’operazione (32 milioni di euro), ma non sulla formula. Per il riscatto, gli inglesi vorrebbero che la cifra venisse corrisposta tutta in parte fissa, mentre la dirigenza del Diavolo spinge per una parte compresa tra i 3 e i 5 milioni di euro sotto forma di bonus. Al momento, il Chelsea sull’argomento non intende aprire. Da perfezionare anche per il Milan l’accordo con lo stesso Bakayoko, che per il contratto successivo al riscatto gradirebbe uno scatto rispetto all’ingaggio da 3 milioni di euro.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Milan, Pioli sul mercato: “Siamo pronti” | Poi elogia Brahim Diaz

Calciomercato, annuncio shock: “Ho scartato il Milan”