Soddisfatto per la vittoria del suo Milan nell’amichevole di stasera contro il Monza, Stefano Pioli ha rilasciato alcune dichiarazioni sul fonte mercato: “Mercato? Io lavoro in perfetta sintonia con la società. La proprietà si è detta pronta a provare a migliorare questa squadra. Se ci sarà occasione non ci faremo trovare impreparati – le sue parole a ‘Sport Mediaset’ – Ibrahimovic? La sua determinazione è altissima come sempre, siamo tutti molto motivati. Brahim Diaz? Ha fatto un solo allenamento, si vede che ha buone qualità tecniche, lavora bene la palla con entrambi i piedi”. Clicca qui per ulteriori novità.

Pioli ha proseguito la sua analisi parlando della vittoria per 4 a 1: “Test importante e difficile, il Monza ha giocato bene. Fra undici o dieci giorni abbiamo il preliminare, abbiamo messo un minutaggio importante nelle gambe. Buone indicazioni e tante altre cose su cui crescere e migliorare. Trasferta in Irlanda? La nostra sarà una preparazione particolare, non abbiamo ancora recuperato gli infortunati dell’ultima parte di campionato. Riusciremo ad allenarci a ranghi completi dal 10, quindi avremo una settimana per preparare questa partita. Giocheremo contro una buona squadra con buone qualità. Sarà un preliminare da sudare. Daniel Maldini? Sono giovani ma se sono bravi devono giocare. Dipende dalle loro prestazioni, le qualità ci sono ma bisogna dimostrarle con continuità e tenacia”.

