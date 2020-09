Prosegue la campagna acquisti del Milan. Dopo Tonali e Brahim Diaz, Maldini e Massara vogliono chiudere con il Chelsea per il ritorno di Bakayoko

Il Milan non si ferma. Dopo Tonali e Brahim Diaz è adesso Bakayoko l’obiettivo in entrata per completare il centrocampo di Pioli per la prossima stagione. Continassa il pressing dei rossoneri per il mediano francese, destinato a lasciare nuovamente il Chelsea questa estate dopo l’ennesima parentesi al Monaco la scorsa stagione.

LEGGI ANCHE >>> Milan – Visite e firma per Brahim, aspettando Tonali

Il Milan tratta con ‘ Blues’ il ritorno a Milano del giocatore, con le due società che avrebbe trovato l’intesa sulla formula del trasferimento: prestito con diritto di riscatto. Adesso però – scrive ‘La Gazzetta dello Sport’ – resta da limare la differenza sulla cifra del riscatto. I londinesi chiedono 30 milioni di euro, mentre il Milan punta ad un forte sconto e arrivare a 20 milioni. La trattativa prosegue con la dirigenza del ‘Diavolo’ che è ottimista sulla buona riuscita dell’operazione.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan, weekend decisivo per Bakayoko