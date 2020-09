Brahim Diaz, da poco approdato al Milan dal Real Madrid, ha parlato ai suoi nuovi tifosi

Brahim Diaz si presenta ai tifosi del Milan. Il giovane talento offensivo, da poco prelevato dal Real Madrid, ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Le mie prime impressioni sono molto buone. Si vede chiaramente che tipo di società è il Milan. Giocare per questo grande club è un privilegio, è un onore essere qui. Ancora non ho avuto l’opportunità di parlare con Theo Hernandez. Ma sicuramente non appena arriverò in squadra, al primo allenamento, immagino che mi accoglierà bene perché è stato a Madrid, sa cosa significa e ora sono anche io in Italia. Credo che sarà facile adattarsi, è un grande gruppo”. Clicca qui per nuovi dettagli.

Brahim Diaz ha proseguito il suo discorso: “Mi hanno allenato tecnici come Guardiola e Zidane. So che entrambi hanno giocato in Italia, ma siccome il mio ultimo allenatore è stato Zidane, è stato molto gentile con me a Madrid e mi ha parlato molto bene dell’Italia e della Serie A. E soprattutto è stato qui, vicino a Milano. E’ una città che gli piace moltissimo. Numero maglia? Indossare il numero che ha indossato Ibrahimovic l’ultima stagione è un onore. Ne consegue molta pressione ma mi piace. Lavorerò tanto, credo che a un giocatore non basti il talento”.

