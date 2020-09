Calciomercato, annuncio shock: “Ho scartato il Milan”

Clamorosa rivelazione del giovane Luca Kilian: il difensore tedesco ha preferito il Mainz alla squadra di Pioli

Il Milan è sempre alla ricerca di rinforzi per il reparto arretrato. Tanti i nomi sul taccuino degli uomini mercato rossoneri: da quasi un mese, però, dalla lista è stato depennato quello di Luca Kilian, difensore centrale tedesco della Nazionale Under 21, passato dal Paderborn al Mainz per 2 milioni di euro. Intervistato dalla ‘Bild’, il giovane talento ha svelato i retroscena sul suo mancato arrivo in Italia: “C’era l’opzione Milan, ma l’ho scartata: per me non è mai stata una strada percorribile quella. In nessun caso avrei accettato: non mi vedo ancora all’estero, voglio prima affermarmi in Bundesliga“.

