Calciomercato Milan, contatti avviati: Caicedo il prossimo colpo

Dalla Spagna: i rossoneri pronti a regalare a Pioli il giovane centrocampista ecuadoriano dell’Independiente del Valle

Il mercato del Milan in questi giorni si sta concentrando soprattutto sul reparto mediano. Praticamente chiuso l’acquisto di Sandro Tonali del Brescia, adesso gli uomini mercato rossoneri stanno trattando con il Chelsea per il ritorno del franco-ivoriano Tiemoué Bakayoko. Ma non finisce qui: secondo il sito spagnolo ‘todofichajes.com’, infatti, Maldini avrebbe già avviato i contatti per un colpo in prospettiva, battendo la concorrenza di diversi club europei. Si tratta di Moises Caicedo, 18enne centrocampista ecuadoriano che milita attualmente in patria con l’Independiente del Valle. Spetterebbe poi a Pioli decidere se tenerlo in rosa oppure mandarlo in prestito per farlo adottare al calcio italiano.

