Calciomercato Roma, sfida a due per Under | Le ultime di CM.IT

In uscita dalla Roma c’è anche Cengiz Under. Ecco le ultime informazioni di Calciomercato.it sul futuro dell’esterno turco

Non solo Dzeko, verso l’addio alla Roma anche Cengiz Under. Stando alle ultime informazioni raccolte da Calciomercato.it, adesso per l’esterno turco è sfida a due fra Leicester ed Hertha Berlino. Al momento sono gli inglesi in forte pressing sul 23enne ex Basaksehir, il cui contratto coi giallorossi termina nel giugno 2023.

