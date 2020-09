Calciomercato Juventus, trattativa con la Roma per De Sciglio

Si infiamma l’asse Juventus-Roma: non solo Edin Dzeko, in ballo anche il futuro di Mattia De Sciglio. Ecco la possibile formula

Non solo Edin Dzeko. In attesa di conoscere la risposta definitiva di Arek Milik alla Roma, che sbloccherebbe l’approdo del bosniaco alla Juventus, c’è anche una trattativa parallela che si sta sviluppando sull’asse Roma-Torino. Come anticipato nella serata di ieri da Calciomercato.it, le due società stanno discutendo del possibile trasferimento di Mattia De Sciglio in giallorosso. La bozza dell’accordo tra piemontesi e capitolini, riporta ‘goal.com’, è quella di un prestito con diritto di riscatto. Adesso, anche in questo caso, si attende l’ok del 27enne esterno destro. Parti al lavoro per arrivare alla fumata bianca e chiudere le due trattative in tempi brevi.

