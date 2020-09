Milik si avvicina alla Roma. Oggi il suo agente Pantak sentirà Paratici per chiudere definitivamente la questione Juventus. Gli aggiornamenti

Arkadiusz Milik si avvicina a grandi passi alla Roma dopo una trattativa lunga e complessa, ma definita in ogni dettaglio. Ci sono gli accordi tra Napoli e giallorossi (circa 25 milioni di euro bonus compresi) e tra giallorossi e Juventus per il trasferimento di Edin Dzeko, ma manca il sì definitivo del polacco per la fumata bianca.

La punta attende ancora una chiamata dalla Juventus, che dopo mesi di corteggiamento (senza mai però un’offerta ufficiale a De Laurentiis) non gli ha comunicato ufficialmente la volontà di non puntare su di lui in questa stagione, né nella prossima a parametro zero.

Calciomercato Roma, Milik avvicina Dzeko alla Juventus

A Milik l’idea di giocare nella Roma affascina ed è soddisfatto dalla proposta economica di Fienga (quasi cinque milioni netti a stagione), ma prima di prendere quella che definisce “la decisione più importante della sua carriera”, vuole rifletterci.

Per fugare ogni dubbio, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, oggi avrà luogo un summit telematico tra il suo agente, David Pantak, e il ds della Juventus, Fabio Paratici. La Vecchia Signora chiarirà al polacco la volontà di acquistare Dzeko e, quindi, lo ‘inviterà’ ad accettare la corte della Roma per dare il via libera all’effetto domino più chiacchierato di questo calciomercato. Sarà, probabilmente, il confronto decisivo per giungere all’epilogo…

