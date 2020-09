Milik, Roma e Napoli a un passo dall’accordo – Le ultime CM.IT

La Roma e il Napoli continuano a trattare per Arkadiusz Milik: nuovi e positivi contatti nelle ultime ore. Le possibili cifre dell’affare

Roma e Napoli sono sempre più vicine a raggiungere l’accordo per il trasferimento di Arkadiusz Milik. Come anticipato due giorni fa da Calciomercato.it, dopo l’esclusione di Cengiz Under dall’affare, la trattativa è andata avanti e i termini della stessa comprendono un pagamento cash intorno ai 25 milioni di euro (dei quali circa 8 di bonus), oltre al possibile inserimento di un giovane della Primavera giallorossa.

Nelle ultime ore ci sono stati nuovi e positivi contatti tra le parti: si attende solo il sì di Aurelio De Laurentiis per l’ok definitivo. L’entourage del polacco, da parte sua, raggiunse un’intesa con i capitolini nell’incontro andato in scena quasi tre settimane fa a Milano e svelato dalla nostra redazione: nella capitale, Milik guadagnerebbe 4.5 milioni di euro netti. L’attaccante vive con nervosismo questi giorni di incertezza: non ha gradito l’esclusione dai convocati per i match con Pescara e Sporting Lisbona (che era in programma oggi) ed è reduce da mesi difficili. L’ex Ajax è passato dal corteggiamento della Juventus (al quale non ha finora fatto seguito un’offerta concreta, a parte la promessa di parlarne a parametro zero), al rischio concreto di passare una stagione intera in tribuna, che non è ancora scongiurato.

Per completare l’effetto domino, in ogni caso, dovrà entrare in scena la Vecchia Signora, che ha già in tasca l’ok di Dzeko (il preferito di Pirlo e spogliatoio per completare l’attacco) e della Roma, alla quale verserebbe tra 15 e 18 milioni di euro per il cartellino del bosniaco. La Vecchia Signora, nel frattempo, attende novità anche dal fronte Luis Suarez, pallino del vicepresidente Pavel Nedved.

La questione passaporto ha tempi ancora lunghi, però l’esame di italiano che dovrebbe aver luogo giovedì darà indicazioni decisive sul suo epilogo. I torinesi acquisteranno solo uno tra l’uruguaiano e il romanista: salvo ulteriori sorprese, la settimana che inizierà tra qualche ora sarà quella dei verdetti di questa lunga e complessa vicenda.

