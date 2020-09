Calciomercato Roma, il Torino chiede 25 milioni di euro per Izzo

Armando Izzo viene accostato con insistenza alla Roma, ma per il difensore del Torino ci sarà ancora da lavorare

La trattativa per il passaggio di Armando Izzo dal Torino alla Roma non è ancora completata. La storia Instagram del difensore napoletano ha indotto a pensare ad una accelerazione decisiva che, di fatto, ancora manca. Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, il giocatore è stato proposto alla Roma nella giornata di giovedì: il club giallorosso ha abbracciato immediatamente l’idea di portare Izzo nella capitale, aprendo un canale forte con il Torino. La richiesta della società granata ancora alta, intorno ai 25 milioni di euro, al momento frena l’evoluzione di una trattativa che potrebbe però completarsi nella prossima settimana, forte anche della volontà del calciatore di trasferirsi in giallorosso. Tra domani e dopodomani è previsto un nuovo round negoziale per provare a chiudere la trattativa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Roma, intervento al ginocchio ok per Zaniolo: resterà ancora in Austria