L’intervento al ginocchio sinistro è durato circa due ore ed è stato svolto a Innsbruck dal prof. Fink. Zaniolo resterà in Austria ancora una settimana

Primo step verso il ritorno in campo andato. Terminato e perfettamente riuscito l’intervento al legamento crociato del ginocchio sinistro di Nicolò Zaniolo, ad opera del professor Fink. Il calciatore si è recato ieri in Austria, a Innsbruck, dove adesso rimarrà per i prossimi tre/quattro giorni, come riferito dal comunicato ufficiale dell’A.S. Roma.

L’operazione è cominciata alle 9.40 ed è terminata dopo due ore. Valutati in sei mesi i tempi di recupero del numero 22 giallorosso, che si appresta adesso ad iniziare l’iter riabilitativo.

