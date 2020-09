Mentre la pista Napoli sembra essersi raffreddata, anche il Cagliari bussa alla porta della Roma per Under: tentativo dei sardi

Rimane un rebus il futuro di Cengiz Under: la girandola del calciomercato sembrava averlo portato alle appendici del ‘Vesuvio’, ma ora tutto è cambiato. La trattativa fra Roma e Napoli si è fermata, così si è congelato lo scambio Milik-Under. I partenopei per l’attaccante polacco non vogliono alcuna contropartita tecnica ed i giallorossi hanno tentato una nuova offerta, senza includere l’esterno turco. E allora su Under, come rivelato da ‘Sky Sport’, ci sarebbe piombato il Cagliari.

I sardi, sempre più vicini alla definizione dell’acquisto di Godin dall’Inter, vorrebbero portare il turco classe ’97 agli ordini di Eusebio Di Francesco. L’operazione appare comunque complicata, soprattutto per l’incertezza del giocatore sulla piazza cagliaritana. Inoltre, anche i costi necessari per arrivare ad Under potrebbero essere eccessivi per i sardi.

