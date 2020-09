Calciomercato Inter, Diego Godin pronto a lasciare il club nerazzurro: il difensore uruguaiano è a un passo dal Cagliari

La prima stagione in nerazzurro di Godin non è stata soddisfacente. Il difensore uruguaiano non ha convinto nella linea a tre di Conte, venendo soppiantato spesso da Bastoni. Con l’arrivo anche di Kolarov, che verrà utilizzato proprio in quel ruolo, non c’è più posto per l’ex Atletico Madrid che sarà ceduto. Si era parlato di recente di un interessamento dei francesi del Rennes, ma stando alla ‘Gazzetta dello Sport’ il giocatore è vicinissimo al trasferimento al Cagliari. L’operazione dovrebbe avvenire a titolo definitivo, i rossoblu’ sono balzati in pole.

