Calciomercato Inter, il Barcellona chiede i soldi per il cartellino di Vidal

Arturo Vidal sembrava vicinissimo al passaggio all’Inter da svincolato, ma la situazione col Barcellona non si è ancora sbloccata

Battuta d’arresto nella trattativa che dovrebbe portare Arturo Vidal dal Barcellona all’Inter. Nei giorni scorsi, si è parlato con insistenza di una vicina risoluzione contrattuale del cileno, con un anno di anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto, per approdare, finalmente e nuovamente dopo l’esperienza alla Juventus, alla corte di Antonio Conte. Come anticipato dalla nostra redazione nelle scorse settimane, il Barça non è però arretrato dalla posizione di chiedere un conguaglio economico, come successo nell’operazione Rakitic–Siviglia, per cedere il 33enne centrocampista cileno.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, conto alla rovescia per Vidal: cosa manca

Dal canto suo, riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, l’amministratore delegato nerazzurro, Beppe Marotta, non ha alcuna intenzione di versare somme per il cartellino di Vidal. Lo stesso dirigente è stato chiaro: il calciatore, se arriverà, lo farà a parametro zero. E per l’ex Bayern Monaco è pronto un biennale da 6 milioni di euro a stagione. L’agente Fernando Felicevich è al lavoro per risolvere la situazione, nel più breve tempo possibile, anche riguardo alla questione buonuscita: una eventuale rinuncia da parte di Vidal, potrebbe spalancare le porte del ‘Suning Training Center Angelo Moratti’ al roccioso centrocampista. La trattativa continua, ma potrebbero volerci ancora dei giorni prima di arrivare alla sospirata fumata bianca.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>VIDEO CM.IT | Inter, arriva Vidal: ecco come si trasforma la squadra di Conte