Calciomercato Inter, ore bollenti per Vidal | Incontro decisivo

Ore bollenti per Vidal, il calciomercato Inter attende novità da un incontro decisivo

Sono ore bollenti per l’arrivo di Vidal all’Inter. Voluto da Conte da più di un anno, l’esperto centrocampista ora è davvero vicino ai nerazzurri, ma deve ancora limare la buonuscita dal Barcellona prima di riabbracciare il suo vecchio allenatore. Sono quindi momenti decisivi per il suo destino: clicca qui per nuovi dettagli.

Calciomercato Inter, le ultime su Vidal

Come anticipato da Calciomercato.it, il Barcellona preferisce un conguaglio per far partire Vidal, che sta però spingendo per l’addio. Oggi il suo agente Felicevich, riporta il ‘Corriere dello Sport’, ha in programma un nuovo colloquio con i dirigenti blaugrana e spera di raggiungere un’intesa sulla buonuscita che Bartomeu non vorrebbe versare: se già oggi arriverà la fumata bianca, Arturo sarà a Milano domani, altrimenti dovrà aspettare uno-due giorni in più. Sono quindi ore decisive. La società di Zhang potrebbe avere a costo zero il giocatore chiesto da Conte.

