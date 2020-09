Calciomercato, ‘vendetta’ Messi: annuncia il nuovo club

Lionel Messi dopo aver annunciato la permanenza a Barcellona, prepara la ‘vendetta’: dalla Spagna, arriva l’indiscrezione sul prossimo club

“Resto al Barcellona”: lo ha annunciato appena due giorni fa Lionel Messi dopo settimane di incertezza. Una permanenza ‘obbligata’ dal presidente Bartomeu che era pronto alla battaglia legale pur di non lasciar andare via a zero il fuoriclasse argentino. Nel video-annuncio della ‘Pulce’ non sono mancati gli attacchi all’attuale numero uno del Barça ed ora dalla Spagna arriva la notizia che il numero 10 blaugrana stia preparando la ‘vendetta’. Come si legge su ‘todofichajes.com’, Messi potrebbe già annunciare a gennaio l’addio al Barcellona (il contratto scadrà nel 2021) e la sua nuova squadra, che probabilmente sarà il Manchester City.

Secondo il portale spagnolo, l’accordo tra le parti è già stato trovato e sarà reso valido all’inizio del prossimo anno. Per quella data, infatti, da contratto Messi sarà libero di scegliere (e annunciare) il prossimo club. Uno smacco per il presidente Bartomeu che farebbe campagna elettorale con la certezza di aver portato all’addio di Messi.