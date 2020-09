Calciomercato Inter, Lautaro tra rinnovo e addio | Spunta la data

Spunta la data per il rinnovo o l’addio di Lautaro Martinez al calciomercato Inter

Il Barcellona non molla Lautaro Martinez. La telenovela va avanti da mesi ed è destinata a proseguire in questo mese di aprtura del calciomercato. Gli agenti del bomber argentino, riporta ‘Sport’, avrebbero programmato un viaggio per Milano nel giro di pochi giorni. L’obiettivo sarebbe quello di mediare affinché l’Inter raggiunga l’accordo coi catalani, per i quali c’è già il gradimento del giocatore. Un eventuale sbarco di Lautaro in Catalogna darebbe il via libera definitivo al trasferimento alla Juventus di Suarez. Tuttavia, spunta un’altra data decisiva per il suo futuro: clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

Calciomercato Inter, le ultime su Lautaro Martinez

L’offerta del Barça per Lautaro sarebbe vicina ai 65 milioni di euro più l’eventuale cartellino di un giocatore, ma l’Inter vorrebbe almeno 85 milioni per farlo partire. La possibile cessione a costo zero di Vidal ai nerazzurri potrebbe avvicinare le parti. Il profilo di Depay sarebbe valutato dai blaugrana solo come alternativa. Intanto, riporta ‘Tuttosport’, Lautaro potrebbe restare e, una volta chiuso il mercato, è attesa una telefonata dalla sede per trattare il rinnovo di contratto. L’idea sarebbe un ingaggio da 5 milioni di base più bonus. Marotta e Ausilio, inoltre, vorrebbero togliere la clausola o alzarla fino a 150 milioni.

