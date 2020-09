Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, ha fatto il punto sul mercato dei nerazzurri spegnendo ogni velleità di addio di Lautaro Martinez

Dopo qualche mese di burrasca sembra tornato tranquillamente il sereno in casa Inter sul fronte Lautaro Martinez. A confermare il tutto ci ha pensato anche il vicepresidente del club, Javier Zanetti, che ai microfoni di ‘Caracol.com’, si è soffermato sull’eventuale partenza dell’argentino: “ Lui è contento di noi e noi di lui. Non ci sono possibilità di vederlo in un’altra squadra. Analizzeremo bene i giocatori da portare all’Inter. Vincere è molto difficile, ci vuole tempo, non si vince dall’oggi al domani”. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Sulla suggestione James Rodriguez invece: “James è un grande giocatore, ma non abbiamo mai avuto l’idea acquistarlo. Ha molte qualità e sono sicuro che farà molto bene all’Everton”.

