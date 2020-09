Calciomercato Inter, Eriksen dal ritiro della Danimarca manda un messaggio importante al tecnico nerazzurro Antonio Conte

L’Inter è alla ricerca di colpi per rinforzare il centrocampo, ascoltando le richieste di Antonio Conte. Il tutto mette in discussione la posizione di Eriksen, che già non aveva entusiasmato nei primi sei mesi con i nerazzurri. Dal centrocampista, in ritiro con la Danimarca in questi giorni prima di tornare ad Appiano Gentile e mettersi a disposizione di Conte, arrivano dichiarazioni importanti rilasciati alla testata ‘Dr Sporten’. “Non ho idea di che cosa succederà al mio ritorno all’Inter – ha spiegato – Voglio poter ricominciare da zero, ma bisogna vedere che cosa pensa l’allenatore. Ero abituato a giocare titolare, questa è una situazione nuova per me. Ma sono sicuro di aver fatto la mia parte, nel complesso sono contento di essere all’Inter”. Frasi che potrebbero aprire anche ad un clamoroso addio. Eriksen potrebbe rientrare addirittura in uno scambio con Vidal, oppure con Thomas dell’Atletico Madrid. Nulla può essere escluso in una finestra di calciomercato che potrebbe riservare molte sorprese. Di certo, l’addio del danese, il colpo più fulgido del mercato invernale dell’Inter, sarebbe un vero e proprio colpo di scena.

