Calciomercato Inter, dalla Spagna: scambio con Eriksen | I dettagli

Nuove indiscrezioni di calciomercato riguardo al futuro di Eriksen: il fantasista dell’Inter potrebbe finire in uno scambio

Sfumato Tonali, che diventerà presto un nuovo giocatore del Milan, a centrocampo l’Inter sta puntando con decisione su Arturo Vidal, pallino di Conte che l’allenatore aveva già richiesto nella scorsa sessione di calciomercato. L’entourage dell’ex Juventus è al lavoro per liberarsi a parametro zero dal Barcellona e sta già trattando il nuovo contratto con il club nerazzurro. Dalla Spagna, tuttavia, spunta una nuova ipotesi per l’arrivo a Milano del centrocampista cileno.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Inter in pole per Kumbulla | Lazio superata: le ultime di CM.IT

Calciomercato Inter, ipotesi di scambio Vidal-Eriksen: i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, Barcellona e Inter potrebbero intavolare uno scambio tra Vidal e Eriksen. Sono infatti note le difficoltà del fantasista danese dal suo arrivo nel mese di gennaio: l’ex Tottenham non si è mai inserito nel nuovo modulo e negli schemi di Antonio Conte, che di fatto lo ha sempre utilizzato come una riserva. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Ecco allora che il Barça potrebbe approfittare del forte interesse dei nerazzurri per Vidal per tentare il colpo Eriksen. L’Inter, dal canto suo, valuta però almeno 50 milioni di euro il danese e chiede un importante conguaglio economico al club blaugrana. Le note difficoltà dei catalani, unite alla ‘telenovela’ Messi, rendono dunque piuttosto complicata l’eventuale operazione. Staremo a vedere.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> VIDEO CM.IT | Messi, addio al Barcellona sempre più vicino: retroscena svelato!