Dalla Spagna assicurano che Kante proseguirà la sua avventura con la maglia del Chelsea. L’Inter chiude per Vidal

Piero Ausilio nella serata di ieri ha fatto il punto sul calciomercato dell’Inter. Le parole del Direttore sportivo hanno allontanato, al momento, il sogno Lionel Messi ma allo stesso Kante. Difficilmente si potrà sferrare un attacco al centrocampista del Chelsea senza cessioni significative.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

L’obiettivo dunque è quello di far cassa e di cogliere opportunità di calciomercato come può essere Kolarov, affare in dirittura d’arrivo.

Discorso simile per Arturo Vidal: in Spagna, fichajes.net conferma che l’acquisto del cileno potrebbe concretizzarsi nel giro di poche ore. Un acquisto che allontanerebbe del tutto Kante, destinato, secondo il portale, a rimanere al Chelsea di Lampard.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, Inter-Vidal: la posizione del Barcellona | Le ultime di CM.IT

Calciomercato Inter, colpo Messi: l’annuncio del papà