Calciomercato Inter, la richiesta del Barcellona per liberare Vidal

Antonio Conte, allenatore dell’Inter, spinge per avere Vidal alle sue dipendenze. Ma il Barcellona continua a chiedere un conguaglio per liberarlo

Dopo aver mollato la presa per Tonali, ormai ad un passo dal Milan, l’Inter si è messa in moto per consegnare all’allenatore Antonio Conte i rinforzi richiesti. Ed è tornato in auge il nome di Arturo Vidal, obiettivo dei nerazzurri già nella sessione di mercato di gennaio. Con l’arrivo di Ronald Koeman a Barcellona, ci si prepara ad una vera e propria rivoluzione e il cileno non appare essere nella lista degli incedibili. In scadenza di contratto nel 2021, l’ex calciatore della Juventus, che con Conte ha condiviso l’esperienza a Torino, vorrebbe liberarsi dal vincolo che lo lega ai catalani per poi approdare a parametro zero al club di Suning. La stessa situazione che sta vivendo Luis Suarez, accostato con insistenza alla Juve di Andrea Pirlo, tra le altre. Ma la società spagnola non appare, al momento, intenzionata a soddisfare le richieste di Vidal.

Calciomercato Inter, la richiesta del Barcellona per Vidal

Stando, infatti, alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, il Barcellona non vuole, ad oggi, liberare a titolo gratuito Vidal e ha intenzione di ottenere dalla sua cessione una cifra vicina ai 7/8 milioni di euro, divisa tra parte fissa e bonus. Dunque, ci sarà ancora da lavorare per Marotta, Ausilio e l’agente del calciatore, Fernando Felicevich, per riuscire ad ottenere lo svincolo dal Barça e firmare per l’Inter da svincolato. Un’operazione stile Alexis Sanchez che, oltre ad essere connazionale di Vidal, condivide con lui anche lo stesso procuratore. La trattativa va avanti.

