Milan avanti in questo momento nella corsa per Sandro Tonali. L’Inter è dietro ai rossoneri ma rimane in lizza per il centrocampista del Brescia

Arrivano nuove conferme sul sorpasso del Milan ai danni dell’Inter nella corsa a Sandro Tonali. Il club rossonero – come raccolto da Calciomercato.it – continua a lavorare alacremente per il gioiellino del Brescia, con l’obiettivo di superare la concorrenza dei cugini nerazzurri e portarlo alla corte di Pioli in vista della prossima stagione.

Calciomercato Milan e Inter, la situazione nella corsa per Tonali

Il ‘Diavolo’ è al momento in pole per il classe 2000 e in posizione di vantaggio rispetto all’Inter, che sembrava nei giorni scorsi vicina alla chiusura con il Brescia. I contatti tra il Milan, il patron delle ‘Rondinelle’ Cellino e l’entourage di Tonali sono avviatissimi per la conclusione dell’affare in questa finestra estiva del mercato. L’Inter comunque non è tagliata fuori dalla corsa e resta in lizza per il nazionale azzurro.

