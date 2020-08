Calciomercato Milan ed Inter, futuro Tonali: parla Cellino

Il presidente del Brescia, Massimo Cellino, ha parlato del futuro di Sando Tonali e dell’inserimento del Milan nell’affare: derby vivo con l’Inter

Calciomercato.it lo ha sottolineato: il Milan ha superato l’Inter nella corsa a Sandro Tonali. Il centrocampista classe 2000 è destinato a restare in Serie A e ormai sembra essere sempre più una corsa a due tra le compagini meneghine. Del futuro del giocatore del Brescia, ha parlato il presidente del club lombardo, Massimo Cellino.

“Ho apprezzato la serietà di Maldini, che conferma quella storica del Milan. Non aggiungo altro perché non voglio essere inopportuno o poco riservato – ha dichiarato Cellino a ‘Sky Sport’ – Marotta? Mi ha sempre confermato il forte interesse per il giocatore da parte dell’Inter. Io ho sempre evitato trattative con altri club, anche esteri. Ma anche il ragazzo ha la necessità di sapere quale è il suo futuro. Io non ho fretta, ma Tonali sì”. Parole dunque che sembrano mettere pressione ai nerazzurri: vedremo come evolverà la situazione nei prossimi giorni.

