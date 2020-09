Milan Skriniar può lasciare l’Inter: su di lui c’è il Paris Saint-Germain che ha presentato un’offerta. La richiesta del club nerazzurro

Vendere per acquistare. L’Inter ha come priorità quella di cedere i calciatori ritenuti non in linea con il progetto di Antonio Conte. Solo dopo Ausilio e Marotta potranno andare a caccia di altri rinforzi, partendo da Kante e Vidal. Uno dei giocatori da ‘piazzare’ è Milan Skriniar, difensore che con la difesa a tre ha avuto più di una difficoltà. Il centrale slovacco piace al Paris Saint-Germain che, secondo quanto riportato da ‘sportmediaset.it’, è arrivato ad offrire cinquanta milioni di euro.

Cifra però ancora lontana dalla richiesta dei nerazzurri: la valutazione dell’ex Sampdoria per il club italiano è, infatti, di sessantacinque milioni di euro. Distanza importante ma l’Inter è pronta ad ascoltare altre offerte: serve anche la cessione di Skriniar per rompere gli indugi e assicurare altri rinforzi ad Antonio Conte.