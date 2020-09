Conte insiste per Vidal per il centrocampo dell’Inter. I nerazzurri hanno l’intesa col cileno, che deve però liberarsi dal Barcellona

L’Inter accelera per Arturo Vidal. Conte insiste per avere il cileno e questa estate potrebbe essere l’occasione giusta per portarlo a Milano dopo l’assalto fallito a gennaio. L’ex Juventus è in uscita dal Barcellona e tratta la risoluzione del contratto, con i blaugrana che si concerteranno sul futuro del centrocampista solamente dopo aver risolto la grana relativa a Messi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, contatto con Vidal | Da Conte a una condizione

Inter, stretta finale su Vidal: la situazione

Stando a ‘La Gazzetta dello Sport’, l’Inter avrebbe già trovato l’accordo per l’ingaggio di Vidal e aspetta che il cileno classe ’87 risolva l’accordo con il Barça in scadenza nel 2021. Per lui sarebbe pronto un biennale con opzione per un altro anno da 6 milioni di euro netti a stagione, più il bonus alla firma. L’Inter, come per Sanchez, darebbe il via libera all’operazione solo nell’eventualità in cui il giocatore si liberi a parametro zero. L’agente Felicevich nei giorni scorsi avrebbe parlato con Marotta e sarebbe in pressing per un incontro immediato con la dirigenza del Barcellona. Conte preme e vorrebbe Vidal già a sua disposizione il 7 settembre alla ripresa degli allenamenti della squadra nerazzurra in vista della prossima stagione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, svolta Vidal: trattativa avviata col Barcellona