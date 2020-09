Calciomercato Inter, svolta Vidal: trattativa avviata col Barcellona

Potrebbe esserci stata una svolta nel destino di Vidal, in bilico fra Inter e Juventus: il cileno ha iniziato a trattare col Barcellona per svincolarsi

Il futuro di Arturo Vidal è ancora avvolto da un’offuscante insicurezza: l’unica certezza sembra essere il suo inevitabile addio al Barcellona. Il centrocampista cileno, infatti, è già stato informato da Koeman che non rientra più nel progetto tecnico dei blaugrana. Da quel momento, Vidal è tornato un nome caldo per il mercato dell’Inter: Antonio Conte lo ha indicato ancora come una priorità per il centrocampo nerazzurro. La Juventus, invece, poteva tornare a pensare a ‘King Arthur’, che ha dichiarato di apprezzare la scelta di affidare la panchina a Pirlo. Quella bianconera, però, è una pista chiusa per il cileno dal momento che, dopo l’acquisto di Arthur e McKennie, la Juventus non ha più slot per calciatori extracomunitari.

Secondo quanto riferito da ‘Sky’, l’entourage di Vidal avrebbe avviato le trattative con il Barcellona per liberarsi a parametro zero. L’esito di questi negoziati rischia di essere determinante per le prossime mosse del cileno. Come raccontato, l’Inter ha posto come conditio sine qua non dell’arrivo di Vidal proprio il fatto che si liberi a zero. Nel caso in cui la trattativa tra Felicevich -agente del giocatore- e la società blaugrana dovesse avere esito positivo, il ritorno di Arturo Vidal in Serie A acquisterebbe grande forza.

