Calciomercato Milan, nuova idea per il centrocampo: occhi in Ligue 1

Dalla Francia rivelano come ci sia anche il Milan su Boubakary Soumaré: il classe ’99 del Lille piace anche a molti grandi club europei.

Il mercato del Milan sta vivendo delle giornate molto intense. Prima è arrivato l’accordo per il rinnovo di Ibrahimovic, poi l’incredibile ribaltamento su Sandro Tonali. Il grande colpo dei rossoneri potrebbe essere il centrocampista classe 2000 della Nazionale: l’intesa con il giocatore sembra essere totale. Secondo quanto rivelato da ‘Le 10 Sport’, però, il ‘Diavolo’ avrebbe già messo nel mirino un nuovo obiettivo per il centrocampo: si tratta di Boubakary Soumaré.

Il centrocampista classe ’99 è stato una delle rivelazioni del Lille nella scorsa stagione, tanto da attirare le attenzioni di grandi club come Real Madrid, Arsenal, Liverpool e Manchester United. La richiesta del Lille per il proprio gioiello rimane, comunque, molto impegnativa. Nel caso in cui dovesse arrivare Tonali, sarebbe difficile per i rossoneri dare l’assalto anche a Soumaré.

