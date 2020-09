Atalanta, UFFICIALE: tre positivi al Covid-19

L’Atalanta riprende oggi la preparazione ma Gasperini deve fare i conti con tre calciatori risultati positivi al Covid-19

Tre positivi al coronavirus nell’Atalanta. La squadra di Bergamo riprende oggi la preparazione ma deve fare i conti a tre calciatori contagiati. Lo ha comunicato lo stesso club orobico con la seguente nota: “Atalanta B.C. comunica che nei test anti-covid, eseguiti in previsione del raduno della Prima Squadra, sono stati riscontrati tre casi di positività al tampone. I calciatori in questione sono asintomatici, già in isolamento fiduciario e sotto il controllo dell’ATS”.

Nello stesso comunicato, il club ha reso noto la lista dei convocati: ancora assente Ilicic.

Portieri: Carnesecchi (in Nazionale – Italia U21: disponibile dal 9/9), Dajcar, Gollini, Rossi, Sportiello.

Difensori: Caldara (in Nazionale – Italia: disponibile dall’8/9), Djimisti (in Nazionale – Albania: disponibile dall’8/9), Guth, Palomino, Sutalo, Toloi;

Esterni: Bellanova, Castagne (in Nazionale – Belgio: disponibile dal 9/9), Gosens (in Nazionale – Germania: disponibile dal 7/9), Hateboer (in Nazionale – Olanda: disponibile dall’8/9), Reca;

Centrocampisti: Da Riva, de Roon (in Nazionale – Olanda: disponibile dall’8/9), Freuler, Malinovskyi (in Nazionale – Ucraina: disponibile dal 7/9), Pasalic (in Nazionale – Croazia: disponibile dal 9/9), Pessina;

Attaccanti: Colley, Gomez, Muriel, Zapata.