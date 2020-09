Calciomercato Roma, confermate anticipazioni CM.IT: Schick va al Bayer

Di ritorno dal prestito al Lipsia, l’ex attaccante della Sampdoria resta in Bundesliga: accordo con il Bayer Leverkusen

La storia tra la Roma ed il centravanti ceco Patrik Schick giunge alla conclusione. Reduce dal prestito al Lipsia, che ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto, l’ex bombe della Samp rimane comunque in Germania. Come anticipato da Calciomercato.it già un paio di settimane fa, Schick proseguirà la sua carriera al Bayer Leverkusen. Le ‘Aspirine’ si aggiudicano il calciatore per circa 29 milioni di euro bonus compresi: denaro che arriva dalla prossima cessione di Havertz al Chelsea.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Roma, da Florenzi a Karsdorp: cessioni e scambi in vista

Calciomercato Roma, Gattuso vuole Veretout al Napoli: le ultime