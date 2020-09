Calciomercato Napoli, Gattuso vuole Veretout: Giuntoli ci prova

Veretout è il primo nome in cima alla lista desideri del centrocampo di Gattuso. Giuntoli proverà ad esaudire la richiesta del tecnico

Veretout per completare il centrocampo. E’ quello che sogna e si augura Rino Gattuso, che almeno col reparto di mezzo potrebbe già ritenersi soddisfatto in attesa di certezze anche per quanto riguarda la difesa, soprattutto sul futuro di Koulibaly.

Il giocatore della Roma piace molto al tecnico azzurro che in lui vederebbe la pedina giusta da affiancare a Zielinski per il suo 4-2-3-1, come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’. Giuntoli proverà ad accontentarlo dunque, nonostante le difficoltà di una trattativa con la squadra giallorossa che non intende privarsi di un giocatore ritenuto importante.

Ad ogni modo l’idea è quella di non mischiare le carte o, meglio le trattative. Infatti quella che potrebbe portare al passaggio di Milik nella capitale rimane a sé stante e comunque ancora lontana dal concretizzarsi, complice la chiamata di Pirlo al giocatore che avrebbe mandato De Laurentiis su tutte le furie.

