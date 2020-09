Calciomercato Juventus, il Napoli replica al pressing bianconero su Milik: De Laurentiis tuona, ultimatum all’attaccante polacco

Il nome di Arkadiusz Milik è la chiave di un intrigante domino di mercato che coinvolge Juventus, Napoli e Roma. La Juventus ha in mano l’accordo per Dzeko, ma l’affare può andare in porto solo se Napoli e Roma troveranno l’intesa proprio per Milik. Il bomber polacco, dal canto suo, continua ad essere corteggiato dalla Juve. E la chiamata di Pirlo a Milik ha fatto andare su tutte le furie il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Dai bianconeri sarebbe arrivata la proposta al polacco di attendere un anno per sbarcare a Torino a parametro zero. Un’ipotesi di fronte alla quale il numero uno azzurro sarebbe intenzionato a prendere contromisure drastiche. Nel ritiro di Castel di Sangro, insieme al ds Giuntoli si sarebbe confrontato con Pantak, agente di Milik, prospettando un anno in tribuna al giocatore qualora non venga accettata l’offerta della Roma. La palla, adesso, passa all’attaccante.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma a sorpresa | “Trattativa impostata”

Calciomercato Napoli, Gattuso sogna: Boga e Veretout nel mirino