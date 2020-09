Calciomercato Napoli, gli azzurri ripensano a Castrovilli: ecco la proposta di scambio alla Fiorentina

Con la partenza di Allan verso l’Everton ormai in definizione, il Napoli deve colmare il vuoto a centrocampo. Da chiarire anche il futuro di Demme, che non si sente più intoccabile, anche con la possibile svolta di Gattuso con il 4-2-3-1 come alternativa tattica. Ci pensa la Fiorentina, i discorsi con gli azzurri sono stati imbastiti e secondo il ‘Corriere dello Sport’ i partenopei sarebbero interessati a inserire Castrovilli nella trattativa. I viola, tuttavia, chiederebbero un corposo conguaglio economico a proprio favore per dare il proprio assenso. Al momento, si tratta di una suggestione, ma non è escluso che se ne riparli.

