Calciomercato Milan, rinnovo Ibrahimovic: annuncio UFFICIALE

Ibrahimovic ha annunciato sui propri profili social di aver trovato un accordo con il Milan per il rinnovo e di aver cambiato numero di maglia: avrà la ’11’

Il rinnovo del legame fra il Milan e Zlatan Ibrahimovic era nell’aria da diverse settimane, ma ora è arrivata la conferma definitiva. L’attaccante svedese ha pubblicato sui propri canali social un post in cui, di fatti, ha annunciato il rinnovo con il ‘Diavolo’. Zlatan ha informato anche riguardo ad un cambio di numero rispetto alla scorsa stagione: Ibra vestirà la maglia numero ’11’. Il post dello svedese non lascia spazio ai dubbi riguardo al rinnovo con il Milan: “Come ho detto, mi sto solamente scaldando”. Già nella serata di ieri sarebbe arrivata la firma di Ibrahimovic, che nella giornata di oggi sembra essere atteso a Milano dove si unirà con i propri compagni di squadra. Il ‘Diavolo’ ha ritrovato il suo bomber.

Like I said im just warming up @acmilan pic.twitter.com/lAKo0WnkFx

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) August 28, 2020