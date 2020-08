Nessuna sorpresa: Zlatan Ibrahimovic continuerà la sua avventura calcistica con la maglia del Milan. I dettagli del contratto

Tutto come previsto e raccontato, Zlatan Ibrahimovic continuerà ad essere un giocatore del Milan. Il tweet di ieri di Mino Raiola non ha cambiato le carte in tavola: lo svedese si appresta a firmare il suo contratto che lo legherà al Diavolo per un ulteriore anno.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, alla fine sarebbero state accontentate le pretese di Ibrahimovic, che guadagnerà 7 milioni di euro netti, senza bonus.

Il giocatore sarà a Milano nelle prossime ore per unirsi ai suoi compagni. Gli indizi social di Ibra di questo pomeriggio, d’altronde, erano stati troppo eloquenti.

