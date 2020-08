Calciomercato Milan, Raiola tuona | Svelato il futuro di Ibrahimovic

Ancora in bilico il futuro di Zlatan Ibrahimovic al Milan: a tuonare sul rinnovo del bomber svedese è il suo procuratore, Mino Raiola, attraverso Twitter

Zlatan Ibrahimovic ed il Milan ancora non sono riusciti a trovare l’accordo che legherebbe il calciatore ai rossoneri per un’altra stagione. Tante le indiscrezioni secondo cui il bomber svedese sarebbe ad un passo dal rinnovo, ma a smontare i sogni rossoneri ci pensa Mino Raiola. Infatti il procuratore in queste ore ha pubblicato su Twitter un post nel quale smentisce il rinnovo di Ibrahimovic, scrivendo chiaramente ”Non ha rinnovato”. Un duro colpo per i tifosi rossoneri, con la società milanista che dovrà ancora lavorare per la permanenza dello svedese.