Calciomercato Milan, futuro Ibrahimovic: la situazione

Le ultime dichiarazioni di Mino Raiola, attraverso un tweet, sembrano mettere a rischio il futuro di Ibrahimovic al Milan

Continua il tira e molla tra Zlatan Ibrahimovic e il Milan. Sembrava poter essere la giornata della svolta e della fumata bianca ma con un post sul proprio account Twitter ufficiale, Mino Raiola ha affermato che il suo assistito non ha rinnovato il contratto con il club rossonero. Dura presa di posizione dell’agente che con le sue parole spaventa i tifosi rossoneri.

La firma sul contratto da parte di Ibra non è ancora arrivata ma, come raccontato quest’oggi, le parti si sono avvicinate, con il Milan che ha alzato l’offerta. L’accordo economico c’è e salvo clamorosi colpi di scena, la firma dovrebbe arrivare entro la settimana.

E’ stato lo stesso Mino Raiola, solo pochi giorni fa, a dirsi ottimista sul buon esito della trattativa, così come Paolo Maldini. Un ottimismo generale, minato dal tweet dell’agente, ma che non dovrebbe compromettere la trattativa. Per Ibrahimovic, d’altronde, ad oggi, non c’è nulla di meglio del Milan.

