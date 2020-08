Calciomercato Milan, agente in sede: incontro per Pezzella

Incontro a Casa Milan: l’agente di German Pezzella nella sede del club rossonero per parlare del difensore della Fiorentina

Come raccontato da Calciomercato.it, German Pezzella continua ad interessare al Milan. A confermare le anticipazioni della nostra redazione, l’incontro andato in scena questo pomeriggio nella sede del club rossonero. L’agente del difensore della Fiorentina Ariel Guastadisegno ha incontrato i dirigenti del Milan per parlare del trasferimento dell’argentino che piace anche al Napoli.

Un interesse che nasce dall’infortunio di Musacchio e dalla volontà di mandare a giocare in prestito Duarte. Per convincere la Fiorentina a cedere il capitano, che Stefano Pioli conosce bene avendolo allenato in viola, occorrerà soddisfare le richieste del patron Commisso. La valutazione di partenza è di 20 milioni di euro, ma considerati gli effetti del Covid sul mercato calcistico l’affare potrebbe anche chiudersi per una cifra inferiore.