Calciomercato Milan, Brahim più vicino: summit in serata | Ultime CM.IT

Si scalda la pista Brahim Diaz per il Milan, lo spagnolo vuole i rossoneri, nuovo summit nelle prossime ore: le ultime di Calciomercato.it

Brahim Diaz ha scelto: vuole vestire la maglia del Milan. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, il progetto tecnico prospettatogli da Pioli, la possibilità di avere finalmente continuità in campo a grandi livelli, la vetrina dell’Europa League e l’ottimo feedback di Theo Hernandez, hanno convinto totalmente il trequartista malagueño. Il giocatore ha anche superato le iniziali perplessità su un’idea di lasciare definitivamente il Real Madrid e non ostacolerebbe nella trattativa il diritto di riscatto per il quale spingono i rossoneri.

Aspetto, questo, che non ha ancora convinto i blancos: da Concha Espina fanno sapere che al talento di Brahim credono tantissimo in ottica futura, e che accetterebbero soltanto un prestito secco. I rapporti tra rossoneri e merengues, però, sono straordinari, e nelle prossime ore avrà luogo un nuovo summit (l’entourage del giocatore è in viaggio verso la capitale spagnola) per tentare di avvicinarsi ulteriormente. Il Milan è in pole per il classe ’99, ma resta in agguato la concorrenza di Real Sociedad, Betis e Getafe, tutte disposte ad accettare un prestito secco.

