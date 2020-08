Su Diaz il Milan sta puntando forte. La trattativa risulta già a buon punto col Real Madrid, anche perché il giocatore vuole giocare per mettersi in luce

Brahim Diaz ha tutte le carte in regola per poter far parte del progetto Milan. Età, voglia di giocare e tanta fame, come ne ha la squadra di Pioli che punta al ritorno in Champions League.

Calciomercato Milan, Diaz in prestito

L’affare, come riporta il ‘Corriere dello Sport’, si può fare percorrendo la strada del prestito. Sia perché – come anticipato da Calciomercato.it – il Real Madrid non intende privarsi di un giocatore di 21 anni così su due piedi, sia perché lo stesso Diaz ha voglia di misurarsi con una realtà competitiva come la Serie A e crescere, poi chissà.

L’opzione del prestito biennale appare quella più concreta, anche se il Real potrebbe optare per la recompra dopo una sola stagione in rossonero. Intanto Pioli si sfrega le mani perchè il talento del ragazzo fornirebbe al Milan una soluzione fresca e di qualità sulla trequarti, sia a destra che a sinistra del terzetto offensivo alle spalle di Ibra.

