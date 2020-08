Calciomercato Milan, tutto fatto per Bakayoko: i dettagli

Il Milan avrebbe chiuso l’operazione per il ritorno di Tiemoue Bakayoko: accordo con il Chelsea per il centrocampista francese

Il Milan preme sull’acceleratore per regalare a Pioli tutti i rinforzi utili prima dell’inizio della stagione. In attesa dell’ufficialità del rinnovo di Ibrahimovic, i rossoneri sono vicini al ritorno di Tiemoue Bakayoko. Come riferisce ‘Sport Mediaset’, infatti, sarebbe tutto fatto per il centrocampista francese, di proprietà del Chelsea. Il club inglese avrebbe accettato di cedere il calciatore in prestito con diritto di riscatto e presto il 26enne potrà mettersi a disposizione di Stefano Pioli per iniziare la preparazione in vista del ritorno in campo previsto, salvo cambiamenti, per il 19-20 settembre.

Bakayoko ha già vestito la maglia rossonera due stagioni fa, rivelandosi un prezioso punto di riferimento per Gattuso. Quarantadue presenze e un gol con il Milan, prima della fine del prestito e del rientro al Chelsea. Da lì, altro prestito al Monaco (club che lo aveva lanciato) e altro ritorno a Londra. Anche questo solo temporaneo: per Bakoyoko la prossima tappa è di nuovo Milano.