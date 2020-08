Calciomercato Milan, rinnovo Ibrahimovic | Indizio social!

Nuovo messaggio social di Ibrahimovic. Rinnovo ormai ad un passo

Manca ormai solo l’annuncio del rinnovo di Zlatan Ibrahimovic con il Milan. Nel frattempo, l’attaccante svedese continua a mandare messaggi ed indizi social. Il 38enne si è fatto immortalare in una sauna dall’ambiente rossonero scrivendo sui social: “La calma prima della tempesta”. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Ibra sembra insomma pronto a tornare in campo: il club rossonero ha accontentato la richiesta del giocatore (ingaggio da circa 7 milioni) ed il ritorno a Milano potrebbe essere questione di ore.

