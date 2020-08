Calciomercato Milan, fumata bianca in vista per Ibrahimovic

Calciomercato Milan, l’accordo per Ibrahimovic è ormai vicinissimo: parti al lavoro per il nuovo contratto con i rossoneri

Il Milan accelera per Ibrahimovic, arrivano conferme sull’accordo in vista con lo svedese. Le notizie risalenti alla giornata di ieri davano il club rossonero pronto ad accontentare le richieste economiche del bomber (contratto intorno ai 7 milioni). Ora, stando a ‘Sky Sport’, i legali e i fiscalisti delle due parti sono al lavoro per limare i termini dell’accordo e arrivare alla fumata bianca già entro oggi. A quel punto, Ibra sarà pronto a partire dalla Svezia per tornare a Milano e mettersi a disposizione di Stefano Pioli per l’avvio di stagione del Diavolo.

