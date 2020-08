Calciomercato, la Juventus ripensa ad Allan – Ultime CM.IT

Le ultime di Calciomercato.it sul futuro di Allan, centrocampista del Napoli di Gennaro Gattuso: per lui torna di moda la possibilità di approdare alla Juventus di Andrea Pirlo

Il nome di Allan torna in auge per il centrocampo della Juventus. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, il brasiliano, già cercato ai tempi di Sarri e fuori dal progetto tecnico del Napoli, è uno degli obiettivi che i bianconeri stanno valutando seriamente nelle ultime ore. L’ex Udinese, per il quale è in corso una trattativa (anche molto avanzata) con l’Everton di Ancelotti, è valutato dai partenopei circa 30 milioni di euro (dopo un’iniziale richiesta intorno ai 40) e i bianconeri per abbassare questa cifra potrebbero ricorrere a uno degli scambi tanto di moda in questo periodo.

Da segnalare, in tal senso, la presenza a Castel Di Sangro di Mino Raiola, svelata ieri da Calciomercato.it: uno dei nomi sul tavolo nel corso del summit con la dirigenza azzurra era quello di Luca Pellegrini. Il terzino al Napoli piace e potrebbe essere inserito in questa trattativa, al di là del discorso Milik-Bernardeschi, che resta complesso ma di grande attualità. L’Everton è ancora in pole per il brasiliano, ma il tentativo di inserimento della Vecchia Signora va tenuto d’occhio.

