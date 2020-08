Messi via dal Barcellona, stavolta sarà davvero addio. La Pulce però deve prima liberarsi dai blaugrana, poi sarà guerra di mercato in Europa

Messi–Barcellona, si prosegue ad oltranza fino a quando la Pulce non avrà ottenuto le condizioni necessarie per poter dire addio al club di Bartomeu. Se non a parametro zero, almeno ad una cifra abbordabile per gli acquirenti. Inter, Manchester City e Psg non aspettano altro.

LIVE

9.30 – Il piano dell’Inter per scavalcare il Manchester City nella corsa a Messi.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, Messi via: Bartomeu pone le condizioni per dimettersi

VIDEO CM.IT – La possibile offerta del Manchester City per Messi!