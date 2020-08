Calciomercato Juventus, contatti per Allan: confermata anticipazione CM.IT

La Juventus avrebbe riallacciato i contatti per il Napoli per un altro obiettivo di mercato: proposti Romero e soldi per Allan, come anticipato da CM.IT

I bianconeri stanno facendo un restyling al centrocampo: dopo gli arrivi di Arthur e Kulusevski, oggi è giorno di visite mediche per Weston Mckennie e Paratici mette nel mirino un vecchio pallino. Come anticipato da ‘Calciomercato.it‘, la Juventus sarebbe tornata alla carica per Allan. Il centrocampista brasiliano non rientra più nei piani di Gattuso e sembra essere, ormai, promesso all’Everton. Un tentativo, però, i bianconeri sembrano intenzionati a farlo sul serio.

Come riportato da ‘La Stampa’, la Juventus vorrebbe proporre un nuovo scambio al Napoli. Mentre sembra essere sfumata definitivamente la pista Milik, i bianconeri vorrebbero offrire 15 milioni di euro più il cartellino di Romero per arrivare ad Allan. Il brasiliano si sposa perfettamente con le idee di Andrea Pirlo che, oltre ad avere il pallino del gioco, vuole avere calciatori che abbiano l’argento vivo addosso quando si tratta di recuperare il pallone. Allan è capace di abbinare qualità a quantità e, questo, piace molto al tecnico bresciano. Nuovi contatti fra Juventus e Napoli.

